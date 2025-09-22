ଡକ୍ଟର ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର

ଡକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାରରେ ଏକ ଟ୍ରଫି ସହିତ ୨୫,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
Dr. Himanshu Kulkarni: ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପୁଣେର ଜଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଆମେରିକାର ଓକ୍ଲାହୋମା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର WATERC କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଡକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଭୂତଳ ପରିଚାଳନାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ। ଡକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାରରେ ଏକ ଟ୍ରଫି ସହିତ ୨୫,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯ, ଡକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୂତଳ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମୁହିକ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମ୍ୟାପିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ନାଦର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିଚାଳନାରେ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଫେସର ଏବଂ IIT ବମ୍ବେ ସହ ଟାଟା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପରିଦର୍ଶକ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଡକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସଙ୍କଟ କେବଳ ସାମୁହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସହଭାଗୀ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ACWADAM (ଉନ୍ନତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର) ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପୁଲ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାରର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଗବେଷଣା, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ।
