Nepal Protest: କାଠମାଣ୍ତୁରେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ; ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା ,ମୋବାଇଲ୍ ସହ...

Kathmandu Tourist Bus Attack: ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ,କାଠମାଣ୍ଡୁ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବସ୍ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଏହାର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ବସ୍ରେ ଥିବା ସାତ-ଆଠ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନେପାଳୀ ସେନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହା ପରେ ଭାରତ ସରକାର କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୟୁପିର ମହାରାଜଗଞ୍ଜ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୋନୌଲି ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏ-ହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଭାରତ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସୁନୌଲି ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପଥରରେ ବସ୍ର ସମସ୍ତ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ବସ୍ଟି ବନାରସ ନମ୍ବର ଥିଲା ଯାହାକୁ ଏବେ ବାରାଣସୀ ପଠାଯାଇଛି।
ନେପାଳରେ ହିଂସା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସୀମା ପାର ହୋଇ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କିମ୍ବା ବେଆଇନ ଗତିବିଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୀମାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକତା କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କେବଳ ଭାରତରେ ଫସି ରହିଥିବା ନେପାଳୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୀମା ପାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି।
ନେପାଳୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏସଏସବି ଦ୍ୱାରା ନେପାଳକୁ ଫେରାଇ ପଠାଯାଇଛି:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିହାରର ରକ୍ସୌଲ ସୀମାରୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କାର ନେପାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ନେପାଳୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନେପାଳର ବୀରଗଞ୍ଜର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ (SSB) ଦ୍ୱାରା କାର ମାଲିକଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗରର ଖୁନୱା ସୀମାରେ, ନିଜ ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ନେପାଳୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ଫେରାଇ ଦେଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗ୍ରସ୍ତ ହିମାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳେ ଦଳେ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଥିବା ଦୂତାବାସ ସେମାନଙ୍କ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନେପାଳୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଭାରତରୁ 19ଟି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ସମେତ 36ଟି ଟ୍ରକ୍ ଦାର୍ଜିଲିଂର ପାଣିଟାଙ୍କି ସୀମା ଦେଇ ନେପାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ବେଳେ 4ଟି ଟ୍ରକ୍ ନଷ୍ଟଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ନେପାଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।