India-USA Tariff war : ୫୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ଭାରତ

India-USA Tariff war :ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୫୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଯେ ଆମର ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଜାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ 1.4 ବିଲିୟନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।" ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।
Delhi | On the US Congress introducing a bill to tax India with 500% tariffs, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "We are aware of this bill, and we are focused on the developments. You are aware of our approach towards energy sources. In this regard, our approach depends on… pic.twitter.com/0ZDJsSb78i
— ANI (@ANI) January 9, 2026
ଆମେରିକା ଭାରତ ସମେତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 500 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମେରିକା ଏବେ ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 500 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିଲ୍ ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 7-8 ଜାନୁଆରୀ, 2026 ରେ ବିଲ୍ କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଶସ୍ତା ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣି ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି।
ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ - MEA
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସାପ୍ତାହିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ। ଆମେ ଏହି ବିଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ବିକାଶ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆମର 1.4 ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଶକ୍ତି କିପରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆମେ ଆମର ରଣନୀତି ଏବଂ ରଣନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ।"
#WATCH | Delhi | MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "We have seen the remarks. India and the United States were committed to negotiating a bilateral trade agreement with the US as far back as 13th of February last year. That is, since then, the two sides have held multiple… pic.twitter.com/sEJBQB0Zpu
— ANI (@ANI) January 9, 2026
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଭୁଲ ବୋଲି ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ନଥିବାରୁ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।
"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ 2025 ମସିହାରେ ଆଠଟି ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ।"
ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଗତ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେବେଠାରୁ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର, ଆମେ ସହମତିର ନିକଟତର ହୋଇଛୁ। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମର ଦୁଇ ପରିପୂରକ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଏହା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଘଟଣାକ୍ରମେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ 2025 ମସିହାରେ ଆଠଟି ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବ୍ୟାପକ ସହଭାଗୀତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।"