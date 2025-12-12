Advertisement
Cabinet Decision: ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ସମେତ ୩ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଏଠାର ଜାଣନ୍ତୁ

Cabinet Decision: ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ୧୧,୭୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍-ଆଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। କୋଇଲା ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:16 PM IST

Cabinet Decision: ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ୧୧,୭୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ଡିଜାଇନରେ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ତାଲିକା ଏବଂ ଗୃହ ଗଣନା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ହେବ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବହୁଭାଷୀ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

କୋଇଲା ଲିଙ୍କେଜ୍ ପଲିସିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୋଇଲା ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାରକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କୋଇଲା ଲିଙ୍କେଜ୍ ନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଯାହା ଦେଶର କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ କୋଇଲା ସେତୁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଯାହା କୋଇଲା ରପ୍ତାନିକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧୁଆ କୋଇଲାର ରପ୍ତାନି ଏବେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କୋଇଲା ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ରପ୍ତାନି ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ।

କୋପ୍ରା ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ କୋପ୍ରା (ସୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ) ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ମିଲିଂ କୋପ୍ରାର MSP ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୧୨,୦୨୭ ଏବଂ ବଲ୍ କୋପ୍ରାର ୧୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

