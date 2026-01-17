Advertisement
Vande Bharat Sleeper Train: ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍, ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ପତାକା ଦେଖାଇ କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ

Vande Bharat Sleeper Train: ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍, ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ପତାକା ଦେଖାଇ କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ

Vande Bharat Sleeper Trainଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ ହାଓଡ଼ାରୁ ଗୌହାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 17, 2026, 02:08 PM IST

Vande Bharat Sleeper Train: ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ମିଳିଛିପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତିଏହି ଟ୍ରେନ ହାଓଡ଼ାରୁ ଗୌହାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ

ରେଳ ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନରେ କୌଣସି RAC ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୌହାଟି-କୋଲକାତା ରୁଟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ପ୍ରଥମ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଜାନୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଭଡା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ନିର୍ବିଶେଷରେ, AC 1 ପାଇଁ ୧,୫୨୦ ଟଙ୍କା, AC 2 ପାଇଁ ୧,୨୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ AC 3 ପାଇଁ ୯୬୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୪୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ, ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ଟିକେଟ ଭଡା ଗଣନା କରାଯିବ। AC 1 ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୩.୨୦ ଟଙ୍କା, AC 2 ପାଇଁ ୩.୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ AC 3 ପାଇଁ ୨.୪୦ ଟଙ୍କା।

ରେଳ ବୋର୍ଡର ସର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର ପୃଥକ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେୟଯୋଗ୍ୟ ଦୂରତା ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ହେବ। ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ ପାଇଁ କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ ଜାରି କରାଯିବ। ବାତିଲକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂରକ୍ଷଣ (RAC) / େଟିଂ ଲିଷ୍ଟ / ଆଂଶିକ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ସମୟ ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜରଭେସନ, ଅକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜରଭେସନ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜରଭେସନ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ପାସ୍ ରିଜରଭେସନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିଜରଭେସନ କୋଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।"

