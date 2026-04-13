Indias March Retail inflation Rises:ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୩.୪ %କୁ ବୃଦ୍ଧି

Indias March Retail inflation Rises: ଆଜି (ସୋମବାର) ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩.୪ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫେବୃଆରୀରେ ୩.୨୧ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 13, 2026, 06:19 PM IST

Indias March Retail inflation Rises: ଆଜି (ସୋମବାର) ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩.୪ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫେବୃଆରୀରେ ୩.୨୧ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (ସିପିଆଇ) ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ୩.୮୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀରେ ୩.୪୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୩.୬୩ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୩.୧୧ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।

ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ ଅଶୋଧିତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ତଥାପି, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ସଂଶୋଧିତ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଲଗାତାର ୧୨ ମାସ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟମକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୀମା ୪% (୨%-୬%) ତଳେ ରହିଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଫେବୃଆରୀରେ ୩.୪୭% ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୩.୮୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସିପିଆଇ ବାସ୍କେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଓଜନ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ବର୍ଗରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୧.୬୫% ରହିଛି।

ରସୁଣ, ପିଆଜ ଏବଂ ଆଳୁର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଜାରି ରହିଛି
ମାର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଜାରି ରହିଛି। ରସୁଣର ମୂଲ୍ୟ ଫେବୃଆରୀରେ 31.10% ତୁଳନାରେ ୧୦.୧୮ % ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ ୨୭.୭୬% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ମାସର ୨୮.୨୦ % ହ୍ରାସ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍। ଆଳୁର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ (-୧୮.୯୮%) ରହିଛି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀରେ - ୧୮.୪୭ % ଥିଲା। ଗୃହ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାର୍ଚ୍ଚରେ୨.୧୧  % ଥିଲା, ଯାହା ଫେବୃଆରୀରେ ୨.୧୨ % ଥିଲା। ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଫେବୃଆରୀରେ ୨.୮୧ % ତୁଳନାରେ ୨.୭୫ % ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ଆଶା ଭୋସ୍‌ଲେ, ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ମୁଖାଗ୍ନି
Mohan Charan Majhi
Mohan Charan Majhi: ୧୫୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡବିଲ୍ ବାଇପାସ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ
Share market update
Share Market Crash: ଷ୍ଟକ ମାର୍କେଟରେ ହ୍ରାସ; ନିଫ୍ଟି ୨୩,୮୫୦ ତଳକୁ ଖସିଲା...
Cuttack SCB Fire Tragedy
Cuttack SCB Fire Tragedy: SCB ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ