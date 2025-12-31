Torpido from italy: ସମୂଦ୍ରରେ ଭାରତର ବଢିବ ଶକ୍ତି, ଇଟାଲୀ ଠାରୁ ଭାରତ ଆସିବ ୪୮ ଟର୍ପିଡ଼ୋ

Trending Photos
Torpido from italy:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବୁଡ଼ାଜାହାରର ଘାତକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଇଟାଲୀୟ କମ୍ପାନୀଠାରୁ 48ଟି ଟର୍ପେଡୋ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ₹1,896 କୋଟି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏହି କମ୍ପାନୀ ଥରେ VVIP ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ନୀତି (AgustaWestland) ରେ ଜଡିତ ଇଟାଲୀୟ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶ ଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର କାଲଭାରୀ-ଶ୍ରେଣୀର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ (P-75) ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ₹1,896 କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ 48ଟି ଭାରୀ-ଓଜନ ଟର୍ପେଡୋ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଇଟାଲୀର WASS ସବମେରିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ SRL ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।
ଟର୍ପେଡୋଗୁଡ଼ିକ କେବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ?
ଏହି ଟର୍ପେଡୋଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୨୦୩୦ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଛଅଟି କାଲଭାରୀ-ଶ୍ରେଣୀର ବୁଡ଼ାଜାହାଜର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରବିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ନୌବାହିନୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାଲଭାରୀ-ଶ୍ରେଣୀର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, INS ଭାଗଶୀର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଟର୍ପେଡୋ ତିଆରି କମ୍ପାନୀ ଥରେ ଫିନମାନିକାର ଅଂଶ ଥିଲା।
WASS ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟାୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଫିନମାନିକା (ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଓନାର୍ଡୋ)ର ଅଂଶ ଥିଲା। UPA ସରକାର ସମୟରେ (2004-2014), VVIP ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରୟ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଫିନମାନିକା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କଳାତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, 2021 ରେ, କମ୍ପାନୀକୁ କଳାତାଲିକାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। WASS ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟାଲୀୟ ଫିନକାଣ୍ଟେରି ଗ୍ରୁପର ଅଂଶ ଏବଂ ଟର୍ପେଡୋ ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ବିଶ୍ୱର କିଛି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଟର୍ପେଡୋଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉନ୍ନତ କ୍ଷମତା ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ₹୪,୬୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ₹୪,୬୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୪୮ଟି ଟର୍ପେଡୋ (₹୧,୮୯୬ କୋଟି ମୂଲ୍ୟ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ପାଇଁ ୪.୨୫ ଲକ୍ଷ କ୍ଲୋଜ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ କାର୍ବାଇନ୍ (CQBs) ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ₹୨,୭୭୦ କୋଟି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପୁଣେସ୍ଥିତ ଭାରତ ଫୋର୍ଜ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର PLR ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ₹୧,୮୨,୪୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।