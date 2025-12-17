Advertisement
ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତର ‘ଶାନ୍ତି’ ବିଲ: ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ପାଇଁ ଖୋଲିବ ବାଟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂତନ ବିଧେୟକ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧେୟକ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଘରୋଇ ତଥା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଧେୟକ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:13 AM IST

ବିଧେୟକର ନାଁ ରହିଛି 'ସୁସ୍ଥ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଲ୍, ୨୦୨୫'। ସଂକ୍ଷେପରେ ଶାନ୍ତି ବିଲ୍‍ ୨୦୨୫। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରମାଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ବେସରକାରୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିଧେୟକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଭାରତକୁ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୦ ଗିଗାୱାଟ୍  ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ର ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ବିଧେୟକ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଭାରତ ବିଶେଷ କରି ତାପଜ ବିଜୁଳି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିର୍ମଳ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ନିରନ୍ତର ବିଜୁଳି ସରବରାହ ଲାଗି ବାଟ ଖୋଲିବରକୁ ଏହି ବିଧେୟକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ  ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଯେପରି ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେଥି ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 

ଆଜି ଯାଏ ମଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କୌଣସି ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇଥାଆନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ।  

ଏହି ବିଧେୟକ ବଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ମଡ୍ୟୁଲାର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷତ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଦେଶମାନେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 
'ଶାନ୍ତି' ବିଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ପରମାଣୁ କ୍ଷତି ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଇନ, ୨୦୧୦ (CLND Act) ର ବିବାଦୀୟ ଧାରା ୧୭(ଖ) କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା। ଏହି ଧାରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଉଥିଲା।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଣକାରୀ, ଯେପରିକି ଆମେରିକାର ୱେଷ୍ଟିଙ୍ଗହାଉସ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇଡିଏଫ୍, ଏହି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଥିଲେ। ନୂତନ ବିଲ୍ ଏହି ବାଧାକୁ ହଟାଇ ଭାରତୀୟ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ କରିବ।

ସେହିପରି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ୪୯% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିନିଯୋଗକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏଫ୍‍ଡିଆଇ ନୀତି ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏସିଆର ସାର୍ବଭୌମ ପାଣ୍ଠିରୁ ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ।

ବିଲ୍ ଛୋଟ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ରିଆକ୍ଟର (SMRs) ର ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଏହି ଛୋଟ ରିଆକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଡିକାର୍ବୋନାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ବିଦେଶୀ ସହଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି।

