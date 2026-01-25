Mann ki Baat: ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

Trending Photos
Mann ki Baat: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ଦିନ "ମନ କି ବାତ"ର ୧୩୦ତମ ଏପିସୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭାବନଶୀଳ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଜେ ଖୋଜନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଜମଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସଫଳ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଜନଭାଗୀଦାରୀର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତମସା ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାରେ ମିଶିଥିବା ତମସା ନଦୀ ଥରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରବାହ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଆଜମଗଡ଼ର ଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାର କୂଳରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। "ଅନନ୍ତ ନିରୁ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ" ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 10 ଟି ଜଳାଶୟକୁ ସଫା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିନାହିଁ, ବରଂ ସବୁଜ ଆଚ୍ଛାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜମଗଡ଼ ହେଉ କି ଅନନ୍ତପୁର, ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିବା ଦେଖିବା ଉତ୍ସାହଜନକ। ଏହା ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି।" ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଜନଭାଗୀଦାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ମାଲେସିଆରେ 500 ରୁ ଅଧିକ ତାମିଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ତାମିଲ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତାମିଲରେ ପଢାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।