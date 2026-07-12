Add Zee Business As A Preferred Source
App

India Russian Oil Import: ରୁଷରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତ, ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ

India Russian Oil Import: ବିଶ୍ୱ ଏନର୍ଜି ବଜାରରେ ଭାରତ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର (CREA)ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ପ୍ରାୟ ୪୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କଚ୍ଚା ତୈଳ (Crude Oil) ଆମଦାନି କରି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ମେ' ମାସ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 12, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:08 PM IST
India Russian Oil Import: ରୁଷରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତ, ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜୀ ସାର୍ଥକର ଭକ୍ତିଭରା ପଦକ୍ଷେପ, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ 'ଆସ୍ଥାର ଯାତ୍ରା'
Aasthara Yatra4 min ago
2
Vietnam Boat Accident24 min ago
3
India Russian Oil Import1 hr ago
4
Odisha Onion Price Today2 hrs ago
5
Hormuz Strait News3 hrs ago