India Russian Oil Import: ରୁଷରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତ, ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ

India Russian Oil Import: ବିଶ୍ୱ ଏନର୍ଜି ବଜାରରେ ଭାରତ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର (CREA)ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ପ୍ରାୟ ୪୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କଚ୍ଚା ତୈଳ (Crude Oil) ଆମଦାନି କରି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ମେ' ମାସ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନେରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ରିହାତି ଦରରେ ମିଳୁଥିବା ରୁଷୀୟ କଚ୍ଚା ତୈଳ କିଣି ଦେଶର ଊର୍ଜା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ରେକର୍ଡ ଆମଦାନି ସହିତ ଚୀନ୍ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ରୁଷୀୟ ତେଲ କ୍ରେତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ରୁଷରୁ ଭାରତର ମୋଟ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନିର ପ୍ରାୟ ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ କେବଳ କଚ୍ଚା ତୈଳ ଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତର ମୋଟ କଚ୍ଚା ତୈଳ ଆମଦାନିରେ ୫.୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ରୁଷୀୟ ତୈଳର ରହିଛି।
ରିଫାଇନେରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ରିଲାଏନ୍ସର ଜାମନଗର ରିଫାଇନେରୀରେ ରୁଷୀୟ ତେଲ ଯୋଗାଣ ୧୫୦ ପ୍ରତିଶତ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନେରୀରେ ୧୨୬ ପ୍ରତିଶତ, ବିପିସିଏଲ୍ର କୋଚ୍ଚି ରିଫାଇନେରୀରେ ୮୩ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ନାୟରା ଏନର୍ଜିର ୱାଡିନାର ରିଫାଇନେରୀରେ ୪୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ରୁଷୀୟ କଚ୍ଚା ତୈଳକୁ ବିଶୋଧନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦକୁ ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU), ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରି ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ରପ୍ତାନିର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୮୧୪ ମିଲିୟନ୍ ୟୁରୋ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ୩୬୯ ମିଲିୟନ୍ ୟୁରୋର ଇନ୍ଧନ କେବଳ ରୁଷୀୟ କଚ୍ଚା ତୈଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା।
CREA ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରୁଷର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କଚ୍ଚା ତୈଳ ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ତାହାର ଦୈନିକ ଆୟ କମିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର କଟକଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରୁଷ ବହୁ ପରିମାଣରେ 'ଶ୍ୟାଡୋ ଟ୍ୟାଙ୍କର' ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।