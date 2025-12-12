Advertisement
India's retail inflation rate: ଗତମାସରେ ଦେଶ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଏତିକି ବଢିଛି

ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ୦.୨୫% ଥିଲା । ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାରକୁ ୨% ରୁ ୬% ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:56 PM IST

India's retail inflation rate: ଆମ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାପ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ୦.୭୧% ରେ ରହିଛି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ମାସ ପାଇଁ RBI ର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଳେ ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ୦.୨୫% ଥିଲା । ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାରକୁ ୨% ରୁ ୬% ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଟୋବରରେ ୫.୦୨% ଥିବା ସମୟରେ ନଭେମ୍ବରରେ ୩.୯୧%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପନିପରିବା ମୂଲ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବରରେ ୨୭.୫୭% ଥିଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୨୨.୨୦%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ଡିସେମ୍ବରରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ରେପୋ ହାରକୁ ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ୧୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟର ହାର ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ।  RBI ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୫-୨୬ ପାଇଁ ଏହାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ପୂର୍ବ ୨.୬% ରୁ ୨% କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ଏହାର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ପୂର୍ବ ୬.୮% ରୁ ୭.୩% କୁ ବଢାଇଛି। ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତର ୮.୨% GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ପୂର୍ବ ୬.୩% କୁ ୬.୮%ରୁ  ୭% କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି।

