Richest Temples In India: ଭାରତର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ! ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ କୋଟି କୋଟିର ଦାନ

Richest Temples In India: ମନ୍ଦିର ଦାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାନୱାଲିଆ ସେଠ ମନ୍ଦିର, ତିରୁମାଲା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମଲାଲା ମନ୍ଦିର, ଶୀର୍ଷ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ଆସେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ...
Richest Temples In India: ଭାରତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଅନେକ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟରେ, ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ଟଙ୍କାର ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ଦାନ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ କନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସଂଗୃହୀତ ଟଙ୍କା ଗଣନା କରିବାକୁ ଦିନ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୬ଟି ଧନୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ରାଜସ୍ଥାନର ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ର ସାନୱାଲିଆ ସେଠ ମନ୍ଦିର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାରେ, ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସାନୱାଲିଆ ସେଠ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨୯ କୋଟିରୁ ୫୧କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଦାନ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ନଗଦ ଏବଂ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତିରୁମାଲା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାୟୀ ଆକର୍ଷଣର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଧନ ଗଣନା କରିବାକୁ ଦିନ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଶିରିଡି ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ କୌଣସି ମହାନ ପୂଜା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତିର ଭାବନା ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ଦାନ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମାତା ଦେବୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ଚଢ଼େଇ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦାନ କେବଳ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ମାନବୀୟ ଦୃଢ଼ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବଡ଼ ଦାନ ମଧ୍ୟ।
ପଞ୍ଜାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, କିମ୍ବା ହରମନ୍ଦିର ସାହିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ। ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଟଙ୍କାଠାରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଦାନ କରନ୍ତି।
ମୁମ୍ବାଇର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ। ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମଲାଲା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି, ରାମଲାଲା ମନ୍ଦିରର ଦାନ ବାକ୍ସ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଏବଂ ରୂପାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଦାନ ପାଇଁ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
