Indigo Crisis: କେମିତି ସହିବ ଏତେ କ୍ଷତି...ମାତ୍ର ୫ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ୨୫ହଜାର କୋଟି ସ୍ୱାହା

Indigo Crisis: ଜୁନ୍ ୨୩ ତାରିଖ ପରଠାରୁ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କାରବାର ହେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ୧୬୦ ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କାରବାର ହେଉଛି। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ୧୨.୪୫ରେ, କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ୫ ହଜାର ୨୭୮ ରେ କାରବାର ହେଉଛି, ଯାହା ୨.୯୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 05, 2025, 07:57 PM IST

Indigo Crisis: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ କମ ମୂଲ୍ୟର ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଛାଡ଼ିବା ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ ବାତିଲକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ପ୍ରାୟ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ କ୍ଷତି ସହିଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସେୟାର ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇସାରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାର କୋଟି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରୁ କି ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ବାହାରୁଛି?

କମ୍ପାନୀର ସେୟାରରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସେୟାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। BSE ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ବଜାର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ୩.୧୫ ପ୍ରତିଶ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ୫ ହଜାର ୨୬୬ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଜୁନ୍ ୨୩ ତାରିଖ ପରଠାରୁ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କାରବାର ହେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ୧୬୦ ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କାରବାର ହେଉଛି। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ୧୨.୪୫ରେ, କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ୫ ହଜାର ୨୭୮ ରେ କାରବାର ହେଉଛି, ଯାହା ୨.୯୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
ଡିସେମ୍ବରରେ, କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। BSE ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବରର ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦିବସରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସେୟାର ୫,୯୦୨.୭୦ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୫ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ୫,୨୬୬ ରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ ୬୩୬.୭ କିମ୍ବା ୧୦.୮୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଇଣ୍ଡିଗୋର ଷ୍ଟକ୍ ୫,୩୮୩.୪୦ ରେ ଖୋଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିନ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ ୫,୪୩୭.୬୦ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।

କମ୍ପାନୀର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ୨୫ହଜାର କୋଟି କ୍ଷତି ହୋଇଛି
ଡିସେମ୍ବରରେ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୨୨୮,୨୮୫.୪୭ କୋଟି ଥିଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୨୦୩,୬୬୧.୨୬ କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ୨୪,୬୨୪.୨୧ କୋଟି କ୍ଷତି ହୋଇଛି।

