ମହଙ୍ଗା ହେବ ବିମାନଯାତ୍ରା, ଇଣ୍ଡିଗୋର ବଡ ଘୋଷଣା

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3139984
Zee OdishaOdisha National-Internationalମହଙ୍ଗା ହେବ ବିମାନଯାତ୍ରା, ଇଣ୍ଡିଗୋର ବଡ ଘୋଷଣା

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ଗୁରୁତର ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:43 PM IST

Trending Photos

Indigo Big Decision: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପରି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବେ ବିମାନ ଟିକେଟରେ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪, ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି - ଯାହାକୁ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କିଛିଟା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ପ୍ରକୃତରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧା ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଯୋଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି।

ଘରୋଇ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ୪୨୫ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୯୦୦ ଟଙ୍କା ସରଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୧,୮୦୦ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୨,୩୦୦ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଭାରତ ପାଇଁ ୪୨୫ ଟଙ୍କା, ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ପାଇଁ ୪୨୫ ଟଙ୍କା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ୯୦୦ ଟଙ୍କା, ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ୧,୮୦୦ ଟଙ୍କା, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପାଇଁ ୧,୮୦୦ ଟଙ୍କା, ୟୁରୋପ ପାଇଁ ୨,୩୦୦ଟଙ୍କା

ପୂର୍ବରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ଟିକେଟରେ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିସାରିଛି। ଏହି ସରଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରୁ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ମୋଟ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ATF ଅଟେ, ଏବଂ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ATF ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ VAT ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ଭାରତରେ ଏହି ଚାପ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।

 

Also Read- ICICI Bank ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସୂଚନା, ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ

Also Read- Gold Rate: ଖସିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର, ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
ମିଳିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶିବକୁମାର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନାଫ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
LPG price
LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର...
Odisha news
ତୈଳ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗଚ୍ଛିତର ନିଶ୍ଚିତତା ଉପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ