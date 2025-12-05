IndiGo Flights Cancellations: ଆଜି ଏହିସବୁ ସହରକୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଇଣ୍ତିଗୋ ଉଡାଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

IndiGo Flights Cancellations: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସେବା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଲଗାତର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ କୋମାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାର ଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ସେବା। ଆଜି ବି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ତିଗୋର ବିମାନସେବା ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତୋଟି ବିମାନ୍ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି:ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୧୮ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରେ ୧୦୦,ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୯୦,କୋଲକାତାରେ ୩୫,ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୬,ଗୋଆରେ ୧୧,ଭୋପାଳରେ୫ଟି ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨୫ଟି ବିମାନ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ୪୦୦ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା।
ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ପରେ କ୍ରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଭୁଲ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଗୋ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶୀତ ଋତୁ, ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଉଡ଼ାଣକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA)କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ ଏହା ନୂତନ ପାଇଲଟ୍-କ୍ରୁ ଡ୍ୟୁଟି ନିୟମାବଳୀକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ୫ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାତ୍ରି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଅବତରଣ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଣ କରାଯାଇଛି।
ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯିବ:
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଡିସେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରୁ, ବାଧା ରୋକିବା ପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉଡ଼ାଣ ସୂଚୀ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମୟସୀମାରେ ଉଡ଼ାଣ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। "ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ," ସେ କହିଛନ୍ତି।