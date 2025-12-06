IndiGo Crisis: ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଇଣ୍ତିଗୋ ସେବା ବ୍ୟାହତ,ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପୁଣି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେବା?

IndiGo Crisis: ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବି ଇଣ୍ତିଗୋ ସେବା କୋମାରେ। ଇଣ୍ତିଗୋ ଏୟାର ଲାଇନ୍ସର ଶତାଧିକ ବିମାନ ଉଡାଣ ଆଜିବି ଦେଶର ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଶତାଧିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି।
Trending Photos
IndiGo Crisis: ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବି ଇଣ୍ତିଗୋ ସେବା କୋମାରେ। ଇଣ୍ତିଗୋ ଏୟାର ଲାଇନ୍ସର ଶତାଧିକ ବିମାନ ଉଡାଣ ଆଜିବି ଦେଶର ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଶତାଧିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଇଣ୍ତିଗୋ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ତୁରନ୍ତ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।
ଇଣ୍ଡିଗୋର ସଙ୍କଟ ଦେଶର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨୩୦୦ ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଏହି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଗୁରୁତର କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଏବଂ ଯୋଜନା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି, ମୁମ୍ବାଇରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ୧୦୯ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଟ ୮୬ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମୋଟ ୧୨୪ଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୋଟ ୬୯ ଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପୁଣେରେ ୪୨, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ୧୯ ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି। ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଲେହ, ଶ୍ରୀନଗର, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ସହରକୁ ଉଡ଼ାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଥିବାରୁ,ଆଜି କାଉଣ୍ଟରରେ କମ୍ ଭିଡ଼ ଥିଲା।।
ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ତିଗୋ ସିଇଓ
ପିଟର ଏଲବର୍ସ। ସେ ସଙ୍କଟର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା।" ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସମସ୍ୟା "ରାତାରାତି ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ," କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ପାଇଁ ରିଫଣ୍ଡ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୧୦ରୁ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନେଟୱାର୍କର ବିଶାଳ ଆକାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଭିଡ଼ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ ଦୂର ହୋଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଶନିବାରଠାରୁ ସୀମିତ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।