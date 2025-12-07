Indigo Crisis: ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସଙ୍କଟର ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ...ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣ?

Indigo Crisis: ଏହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
Indigo Crisis: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ୨ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ସହିତ, ଦେଶର ବିମାନବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ହଠାତ୍ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଲା? ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାହିଁକି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଏତେ ଖରାପ ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା।
ଇଣ୍ଡିଗୋର ସଙ୍କଟ କିପରି ବଢ଼ିଲା?
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଛୋଟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ପାଗ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଭିଡ଼କୁ ଦାୟୀ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚାପ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନୂତନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ସୀମା (FDTL) ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କୁ ଥକ୍କାପଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା।
ନୂତନ ସରକାରୀ ନିୟମ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା
FDTL ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଏୟାରବସ୍ A320 ଚେତାବନୀ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା
ଏହି ସମୟରେ, ରାତିର ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଏୟାରବସ୍ A320 ସହ ଜଡିତ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା।
ଇଣ୍ଡିଗୋର ବଡ଼ ଆକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା
ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ହେବା ହେତୁ ଏଥର ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉପରେ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଏତେ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ, ଡର୍ଜନ ଡର୍ଜନ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ୨ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣର ଦୈନିକ ସୂଚୀ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା।
DGCAର ପ୍ରମୁଖ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ
ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, DGCA, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲା ଯାହା ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ବଦଳାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲା। ଏହା ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହଜ କରିବ ଏବଂ ବିମାନ ସେବାରେ କିଛି ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ।
ପାଇଲଟ୍ ସଂଘର ଅସନ୍ତୋଷ
ତଥାପି, ପାଇଲଟ୍ ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପରିଚାଳନା ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିମାନ ସେବା ବଦଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଛି।
ଫଳାଫଳ: ଜନସାଧାରଣ ବିବ୍ରତ
କାରଣ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଅବହେଳା, ସରକାରୀ ନିୟମ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ବିମାନ ବାତିଲ ହେଉଛି, ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି, ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଷ୍ଟେସନ ପରି ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନେ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
