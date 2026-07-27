IndiGo: ଟଳିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ!ଦୁବାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନ କଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ

IndiGo Flight Emergency Landing: ଦୁବାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି। ବିମାନର କାର୍ଗୋ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରେ ବିମାନଟି ରାଜକୋଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ବିମାନରେ ମୋଟ୍ ୧୯୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଜାଣିବା ପରେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇଲଟ୍ ତୁରନ୍ତ ବିମାନକୁ ରାଜକୋଟ ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ତିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ,ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ବିମାନର କାର୍ଗୋ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପାଇଲଟ୍ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ପରେ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ, ବିମାନଟି ମୁମ୍ବାଇ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜକୋଟରେ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ପରେ, ବିମାନର ଏକ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।
ବିମାନବନ୍ଦର ରନୱେରେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଯେ-କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ତୁରନ୍ତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜକୋଟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅନେକ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିଲା।