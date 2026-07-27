Add Zee Business As A Preferred Source
App

IndiGo: ଟଳିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ!ଦୁବାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନ କଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ

IndiGo Flight Emergency Landing: ଦୁବାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 27, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:08 PM IST
IndiGo: ଟଳିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ!ଦୁବାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନ କଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rain Alert: ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା,ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ
Rain Alert48 min ago
2
CJP protest1 hr ago
3
Dana MaJHI2 hrs ago
4
Sonam Wangchuk9:47 AM IST
5
Top 10 newsJul 27