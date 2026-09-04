ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପାର୍କିଂ ସମୟରେ ପୋଲରେ ଧକ୍କା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ

Srinagar Airport: ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ୬ଇ ୨୨୫ (VT-NOG), ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ୨ ସମୟରେ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନବନ୍ଦରର ୱେ ନମ୍ବର ୦୬ରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ପାର୍କିଂ ସମୟରେ, ବିମାନଟି ଭିଜୁଆଲ୍ ଡକିଂ ଗାଇଡେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ (VDGS) ପୋଲ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା।
ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା?
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ପ୍ରାୟ ସକାଳ ୯ଟା୫ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅବତରଣ କରିବା ପରେ, ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ୱେ ନମ୍ବର ୬ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ପାର୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ବିମାନର ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ୱେରେ ସ୍ଥାପିତ VDGS ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା। ବିମାନର ନାକ ଅଂଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଉଡ଼ାଣକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କୌଣସି ଆହତ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାନୁଆଲ୍ ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ।"
ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, "ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି, ବିମାନ ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜାରି ରହିଛି। ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନବନ୍ଦର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।"