Add Zee Business As A Preferred Source
App

'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ' ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଜାରି କଲା ଏହି ସୂଚନା

ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ, "ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।" ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 15, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:14 PM IST
'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ' ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଜାରି କଲା ଏହି ସୂଚନା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Raja Utsav: ବୁଢ଼ୀମା' ତୋଟାରେ ରଜର ମାହୋଲ; ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଲା ଦୋଳି
Raja Utsav27 min ago
2
OSSSC Nursing Officer Recruitment 202645 min ago
3
Sanchita Ugale1 hr ago
4
cm mohan charan majhi1 hr ago
5
patnagarh1 hr ago