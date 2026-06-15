'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ' ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଜାରି କଲା ଏହି ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ସୋମବାର ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ରାଜଧାନୀରେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ 'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରିଛି, ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ସତର୍କ କରାଇଛି। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, "ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।" ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ, ଏହାର କ୍ରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆରାମଦାୟକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଗ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ଧୂଳି ଝଡ଼ ପରେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରାଜଧାନୀରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଇଁ 'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରିଛି। ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୮୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଗର ଏହି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ । ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।