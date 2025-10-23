Indigo Airlines: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ, ବର୍ତ୍ତିଲେ ୧୬୬ ଯାତ୍ରୀ

Trending Photos
Indigo Airlines: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଲକାତାରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E6961ରେ ମଝି ଆକାଶରେ ଇନ୍ଧନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ବାରଣାସୀରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନଟି ୧୬୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡିଗୋର କୋଲକାତା-ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ "6E-6961" ବୁଧବାର ଦିନ ବାରାଣସୀର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବାରାଣସୀ ପୋଲିସ କହିଛି, "ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 166 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱଭାବିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି।
ବାରଣାସୀ ପୋଲିସ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, ୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଗୋମତୀ ଜୋନରୁ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, କୋଲକାତାରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ନମ୍ବର 6E-6961 ରେ ଇନ୍ଧନ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୧୦ରେ ବିମାନଟି ବାରାଣସୀର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବିମାନରେ ମୋଟ ୧୬୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ପାଇଲଟ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବାରାଣସୀ ବିମାନବନ୍ଦରର ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ATC) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଲିକ୍ ହେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପାଇଲଟ୍ ବାରାଣସୀ ବିମାନବନ୍ଦର ATC ରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ, ବିମାନଟି ଅପରାହ୍ନ 4:10 ରେ ରନୱେରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବୈଷୟିକ ଦଳ ବିମାନର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମରାମତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ମରାମତି ହେବା ପରେ ତା'ର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ।