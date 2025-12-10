Indigo Crisis: ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ସରକାରଙ୍କ ଛାଟ, ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଉଡାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Trending Photos
Indigo Crisis:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଏବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏହାର ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଡିଗୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ବାତିଲକରଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ମୋଟ ରୁଟରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପୂର୍ବପରି ଏହାର ସମସ୍ତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ କଭର କରିବା ଜାରି ରଖିବ; କେବଳ ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରାଯିବ।"
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି, ଇଣ୍ଡିଗୋର କ୍ରୁ ରୋଷ୍ଟରିଂ, ଉଡ଼ାଣ ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ଖରାପ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଶୀର୍ଷ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଆଉ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।"
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବିତ ବିମାନ ପାଇଁ 100% ରିଫଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାକି ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗେଜ ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।"
ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ବାତିଲକରଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ସାମଗ୍ରିକ ରୁଟ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ (୧୦%) ଆବଶ୍ୟକ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଏହାର ବିଦ୍ୟମାନ ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ୧୦% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବ ପରି ସମସ୍ତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜାରି ରଖିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଭଡ଼ା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ପଦକ୍ଷେପ ସମେତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶିଥିଳତାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।"