Indigo:ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣା, ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ DGCA କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା

Indigo: ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ DGCAର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩ରୁ ୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:45 PM IST

Indigo: ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ DGCAର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩ରୁ ୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।  (DGCA) କହିଛି ଯେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ସମୟ (ଡିସେମ୍ବର ୩ରୁ ୫, ୨୦୨୫) ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନର ଟିକେଟ୍ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମୂଳ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ କ୍ଲିୟର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ,ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ DGCAର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆବଶ୍ୟକତା (CAR), ଧାରା ୩, ସିରିଜ୍ ଏମ୍, ଭାଗ (IV) ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ (ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ) ଦାବି କରିପାରିବେ।

ALSO READ: 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ସରକାର ଏହି ଦିନ କରିପାରନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା!ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢିବ ଦରମା?

ମୋଟ ₹10,000 ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିୟମ "ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ, ବାତିଲ ଏବଂ ବୋର୍ଡିଂ ମନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁବିଧା" ସହିତ ଜଡିତ। ଏପରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବାକୁ,ଇଣ୍ଡିଗୋର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ -https://www.goindigo.in/compensation.html#car ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଜେଶ୍ଚର ଅଫ୍ କେୟାର ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋଟ ୧୦,୦୦୦ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ଭାଉଚର (୫,୦୦୦ ପ୍ରତ୍ୟେକ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।

୧୨ ମାସ ପାଇଁ ବୈଧ ଭାଉଚର:
ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଭାଉଚରଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ହେବା ତାରିଖରୁ ୧୨ ମାସ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ଏହି ସୁବିଧା ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର ୩ ରୁ ୫, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ୩ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ ଟା (ଡିସେମ୍ବର ୩) ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ।

ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ:
ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଭାଉଚର ପାଇବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ:
ଡିଜିସିଏ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ (ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ୱେବସାଇଟରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ) ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହା ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସମୟାନୁସାରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଲିଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦାବି କରନ୍ତୁ।

