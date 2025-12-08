Advertisement
DGCA କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସର ଜବାବ ଦେଲା IndiGo

ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟର କାରଣଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜିସିଏକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଛି। କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏବଂ ସିଓଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:45 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଡିଜିସିଏର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ରଖିଛି । ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟର କାରଣଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜିସିଏକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଛି। କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏବଂ ସିଓଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଇଣ୍ଡିଗୋ ଲେଖିଛି ଯେ, ସମସ୍ୟାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

ସୋମବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ନିୟମ ୧୫ ଦିନ ଅନୁମତି ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ "ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଗଦାନକାରୀ କାରଣ" କୁ ସାମାନ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ଶୀତକାଳୀନ ଉଡ଼ାଣ ସମୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖରାପ ପାଗ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିମାନବନ୍ଦର ଭିଡ଼ ଏବଂ ନୂତନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ସୀମା (FDTL) ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨ ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। DGCA କହିଛି ଯେ, ଏହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି । ଶୀଘ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 

ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ । ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଛି ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ୮ରେ ୧୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା ଯାହା ଗତକାଲି ୧,୬୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଫସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି । ୯,୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ କ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ବସ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ୪,୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଗ୍ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିତରଣ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ।

