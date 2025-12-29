Flight Advisor: ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଆଡ଼ଭାଇଜାରି ଜାରି କଲେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲେଉଟିଲା ଶୀତ। ସୋମବାର ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡି ସହିତ ଶୀତ ଲହରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅମୃତସର ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସମେତ ଅନେକ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ କାରଣରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହାକ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:27 AM IST

Flight Advisor:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲେଉଟିଲା ଶୀତ। ସୋମବାର ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡି ସହିତ ଶୀତ ଲହରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅମୃତସର ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସମେତ ଅନେକ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ କାରଣରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ଜାରି ହୋଇଥିବା ପରାମର୍ଶରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବିଳମ୍ବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର "ଫଗକେୟାର" ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, କୁହୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ପଠାଯିବ। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଜରିମାନା ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠାରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 

 

ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଡ଼ଭାଇଜାରୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଆଡଭାଇଜାରୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅମୃତସର ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅନୁଯାୟୀ, କୁହୁଡ଼ି ରନୱେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସାରା ରାତି ପାଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ବାଛିପାରିବେ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗକାରୀ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

 

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ୠତୁରେ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କୁହୁଡ଼ି ବିମାନ, ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଆଗୁଆ ପରାମର୍ଶ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେବା ଏବଂ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବିମାନ ସତର୍କତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

