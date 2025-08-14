Pakistan News: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ

Trending Photos
Pakistan News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପାକିସ୍ତାନ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଳନ ସମୟରେ କରାଚି ସହରରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ୮ ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି ଖବର ଦେଇଛି।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ସହର ସାରା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଠାରେ ଆଜିଜାବାଦରେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋରାଙ୍ଗିରେ ଷ୍ଟିଫେନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସହର ସାରା ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ୬୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଅବହେଳାର ପରିଣାମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କରାଚିର ଲିଆକତାବାଦ, କୋରଙ୍ଗି, ଲିଆରି, ମହମୁଦବାଦ, ଅଖତର କଲୋନି, କେମାରି, ଜ୍ୟାକସନ, ବଲଦିଆ, ଓରଙ୍ଗି ଟାଉନ୍ ଏବଂ ପାପୋଶ ନଗର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶରିଫାବାଦ, ନଜାମାବାଦ, ସୁରଜାନି ଟାଉନ୍, ଜମାନ ଟାଉନ୍ ଏବଂ ଲାଣ୍ଡି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁଳି ଚାଳନା ଘଟଣା ଘଟେ। 2024 ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 95 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି। ARY ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ମତଭେଦ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ଡକାୟତି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧ ଭଳି ଅନେକ କାରଣ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ARY ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ କରାଚୀରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ସମେତ ଅତି କମରେ 42 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ 233 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।