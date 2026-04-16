Firing in Turkiye: ତୁର୍କୀରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିମାଡ଼, ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୨୦ ଆହତ

Zee Odisha

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 16, 2026, 07:25 AM IST

Firing in Turkiye: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୁର୍କୀରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ତୁର୍କୀ ପ୍ରଦେଶ କାହରାମାନମାରାସରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ସେଠାକାର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଝରକାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।

ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ, ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସେପ୍ ତାୟିପ୍ ଏର୍ଡୋଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦୁଃଖଦ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ମେଧାବୀ ପିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ।" ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟରେ, ଏର୍ଡୋଗାନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

 

ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ
ତୁର୍କୀରେ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ତୁର୍କୀ ପ୍ରଦେଶ କାହରାମାନମାରାସ୍ ର ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁକାରରେମ୍ ଉନଲୁର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ସାତଟି ପତ୍ରିକା ଥିଲା। ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ତଥାପି, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ କିପରି ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

 

ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି
ତୁର୍କୀର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସ୍ତାଫା ସିଫ୍ଟସି ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୧୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଯିଏ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକରେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅବିଚାରିତ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସ୍ତାଫା ସିଫ୍ଟସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କି ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

ତୁର୍କୀର କାହରାମାନମାରାସ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସେପ୍ ତାୟିପ୍ ଏର୍ଡୋଗାନ୍ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ, ସ୍କୁଲକୁ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଓଜଗୁର ଓଜେଲ୍ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

Prabhudatta Moharana

