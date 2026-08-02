Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ferry Accident: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ! ୨୫୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଜାହାଜଟିକୁ ସାପୁଡି ଦ୍ୱୀପର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ୧୯ ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜାହାଜର ବଡ଼ ଅଂଶ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜର ଆଗ ଭାଗ ଓ ବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 02, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:17 PM IST
Ferry Accident: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ! ୨୫୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! BCCI ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
2
3
4
5