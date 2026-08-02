Ferry Accident: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ! ୨୫୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

Ferry Accident: ଇଣ୍ଡୋନେଶିଆର ମାଦୁରା ଦ୍ୱୀପ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ‘KMP ମୁତିଆରା ସେଣ୍ଟୋସା–୨’ ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜରେ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୪୧ ଜଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
EVAKUASI KM MUTIARA SENTOSA, PENUMPANG NEKAT LONCAT!
KM Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya–Makassar terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8/2026). Sekitar 250 person on board (POB) dievakuasi setelah api melahap hampir seluruh bagian kapal.https://t.co/NfxQhb0eG1 pic.twitter.com/7u2keTEyUx
— Daeng Info (@Daeng_Info) August 2, 2026
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହାଜଟି ସୁରାବାୟାର ତାଞ୍ଜୁଙ୍ଗ ପେରାକ ବନ୍ଦରରୁ ସୁଲାୱେସି ଦ୍ୱୀପର ମାକାସାର ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ଜାହାଜ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଜାହାଜଟିକୁ ସାପୁଡି ଦ୍ୱୀପର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ୧୯ ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜାହାଜର ବଡ଼ ଅଂଶ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜର ଆଗ ଭାଗ ଓ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଜାହାଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। TB Hasnur 26 ଓ British Mentor ସହିତ ମୋଟ ଚାରିଟି ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା SAR 249 Permadi ନାମକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ରବାନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଜାହାଜର ଉପର ଭାଗରୁ ଘନ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଓ ଅଗ୍ନି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସମଗ୍ର ଜାହାଜକୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେଶିଆ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।