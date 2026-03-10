Brahmos missiles: ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ...

Advertisement
Brahmos missiles: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ $୨୦୦ ରୁ $୩୫୦ ମିଲିୟନ (ପ୍ରାୟ ୧୬ ଶହ ଏବଂ ୨୯ ଶହ କୋଟି) ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 10, 2026, 08:00 AM IST

Brahmos missiles: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ $୨୦୦ ରୁ $୩୫୦ ମିଲିୟନ (ପ୍ରାୟ ୧୬ ଶହ ଏବଂ ୨୯ ଶହ କୋଟି) ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ହାସଲ ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ, ବିଶେଷକରି ଏହାର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ।

ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ:
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏକ ବିଶାଳ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହାର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ସହିତ ଜଡିତ। ତେଣୁ, ଉନ୍ନତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରୟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରଣନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଉପକୂଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଜାହାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ସମୁଦ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସାମରିକ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ’ଣ?
ବ୍ରହ୍ମୋସ୍‌କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥଳ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଆକାଶ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଗତି ଏବଂ ସଠିକତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍‌ର ଉଚ୍ଚ ଗତି ଏହାକୁ ଅଟକାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଦେଶ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହିତ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରିବ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହିତ ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ।

