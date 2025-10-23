Indore Congress Leader Death:ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପରଲୋକ

Trending Photos
Indore Cnogress Leader Death: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରବେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ସୌମ୍ୟା ଏବଂ ୧୨ ବର୍ଷୀୟା ମାଇରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଇନ୍ଦୋରରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ନିଆଁରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରବେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ମୋଟର୍ସ ନାମରେ ଅନେକ କାର ସୋରୁମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ପ୍ରବେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ନର୍ମଦା ଯୁବ ସେନା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଗାର୍ଡ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି ନଥିଲେ। ଲାସୁଡିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପ୍ରବେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ସେହିପରି ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ମୁମ୍ବାଇର ଜୋଗେଶ୍ୱରୀ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା JNS ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ବ୍ରିହାନ ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (BMC)ର ମୁମ୍ବାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ (MFB)କୁ ସକାଳ 10:51 ରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। S.V. ରୋଡର ବେହରମପଡ଼ାରେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ମାତ୍ରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ମୁମ୍ବାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ (MFB) ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲେବଲ୍ -2 ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବହୁ MFB ଗାଡ଼ି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, PWD ଦଳ, BMC ୱାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କୋଠା ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିଛି। BMC ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।