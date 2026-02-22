Indore Tragedy: ପ୍ରେମିକ ଉପରେ ଭରଷା କରି ଫସିଗଲା ପ୍ରେମିକା...ଅପରାଧର କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଲୋମ

Advertisement
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 22, 2026, 07:30 PM IST

Indore Tragedy: ଇନ୍ଦୋରରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପରେ ଏହି ଖବର ପୂରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଖାଲି ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଶବ ପାଖରେ ବସି, ସେ ଆତ୍ମା ​​ସହିତ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍‌ରେ ସନ୍ଧାନ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜାପାଠ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୋରର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କରେ ଲୋମଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଛି।

ସୂଚନାନୁସାରେ, ପ୍ରେମିକାକୁ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟା । ତା’ପରେ ସେ ମଦ କିଣିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ରୁମକୁ ଫେରି ଶବ ପାଖରେ ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ତା’ପରେ, ଭାୟାଗ୍ରା ପିଇ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପରେ, ସେ ପୁଣି ଶବ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରନ୍ତି। ତା’ପରେ ସେ ରୁମକୁ ବନ୍ଦ କରି ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ତା’ପରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଧ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାଗଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ କାହାଣୀର ପିଛା ଶେଷରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଶେଷ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଇନ୍ଦୋର ପୋଲିସ, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ, ପୀୟୁଷ ଧାମନୋଡିଆଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି।

ଏହି ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦୋରର ଦ୍ୱାରକାପୁରୀର ଜଣେ MBA ଛାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ନିଖୋଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ପୀୟୁଷ ଧାମନୋଡିଆଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବାର କଥା କହିଦେଇଥିଲେ।  ଏବଂ ରାତି ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ମେସେଜ୍ ଶେଷରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଯୁବତୀ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଝିଅର ନିଖୋଜ ହେବାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ, ଝିଅର ପରିବାର ଇନ୍ଦୋର ପୋଲିସରେ ଏକ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତିନି ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ପୋଲିସକୁ , ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅପରାଧସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ - ଅଙ୍କଲ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ପୀୟୁଷ ଧାମନୋଡିଆଙ୍କ କୋଠରୀ - ସେହି କୋଠରୀଟି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେବା କିମ୍ବା ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। MBA ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଶରୀରର ଏହି ଅବସ୍ଥା ସେ ସହିଥିବା ନିର୍ମମତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଥିଲା।

ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପୋଲିସ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଇନ୍ଦୋରରୁ ଦୂରରେ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାନଭେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଗୋଆ ଯିବାକୁ ଏକ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ି ସାରିଥିଲା। ଶେଷରେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ଧେରୀ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେପାଜତରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଏକ ବର୍ଷୀୟ ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣି ଦେଇଥିଲା।

ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ, ପୀୟୁଷ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତାରଣା କରି ଝିଅଟିକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଝିଅଟି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା। ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ କରିଥିଲେ , ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ରୁମକୁ ବନ୍ଦ କରି ବଜାରରୁ ବିୟର କିଣିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।

ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ସେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଖରେ ବସି ବିୟର ପିଇ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେ ଅପରାଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ରସାୟନବିଦଙ୍କଠାରୁ ଯୌନ ବର୍ଦ୍ଧକ ଔଷଧ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ପାଗଳ ଯୁବକଙ୍କ କୁକର୍ମ ଅବିରତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ନିର୍ଦୟତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଇମୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅପମାନିତ କରି ଚାଲିଥିଲେ। 

ଅର୍ଥାତ୍, ସେ ପୋଲିସଠାରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ, ସେ ଟ୍ରେନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଛାଡିଥିଲେ। ସେ ଗୋଆକୁ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ପାନଭେଲରେ ଅଟକି ଆଉ ଏକ ଅଜବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ କିପରି ମୃତ ଆତ୍ମାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ତାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ପରେ, ସେ ପାନଭେଲର ଏକ ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ପୀୟୁଷ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ କାହିଁକି କଲେ? ତାଙ୍କ ମନରେ କ’ଣ ଚାଲିଛି? ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଝିଅର ପରିବାର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୀୟୁଷଙ୍କ ବାପା ନଥିଲେ।

