Indore water contamination issue: ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ, ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଶୂନ...

ଇନ୍ଦୋରର ଭାଗୀରଥପୁରାରେ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ ୧୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରିପୋର୍ଟ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
Indore water contamination issue: ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଥିବା ଇନ୍ଦୋର ସହରରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦୋରର ଭାଗୀରଥପୁରାରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା କାରଣରୁ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୧୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଜଣ ନୂଆ ଅସୁସ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ଉପରେ ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଇନ୍ଦୋରର ସିଏମଏଚଓ ଡକ୍ଟର ମାଧବ ପ୍ରସାଦ ହାସାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଭାଗୀରଥପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପାଇପଲାଇନରେ ଲିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ମଇଳା ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି।
#WATCH | Madhya Pradesh: On Indore water contamination issue, Ritesh Inani, Indore High Court Bar Association President, says, "There was a hearing in the High Court regarding the Bhagirathpura case. During the hearing, the state government and the municipal corporation presented… pic.twitter.com/A20df65slK
— ANI (@ANI) January 2, 2026
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗିରଥପୁରାର ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ପାଣି ପାଇପଲାଇନରେ ଏକ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେଠାରେ ଏକ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖର ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଲିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପଲାଇନରେ ପଶି ପିଇବା ପାଣିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅନେକ ଥର କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ପୌର ଅଧିକାରୀମାନେ କେବେ ବି ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ। ମଇଳା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ଜୀବନ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା।
> INDORE
> India’s Cleanest City
> Triple-engine BJP Govt
> BJP won with 11 lakh+ votes
> BJP MLA not wearing a helmet
> Triple riding on a motorcycle
> 13 people dead due to water contamination
> Roads look worse than those in African Nationspic.twitter.com/8vjhoyHp9z
— Gems (@gemsofbabus_) January 1, 2026
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ଜିଲ୍ଲାର ଭାଗିରଥପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC) ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ବିଚାର କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଇନ୍ଦୋରରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଜବଲପୁରର ଏକ ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅନଲାଇନରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିବେ।
Reporter : 10 people have died in Indore after drinking contaminated water, who is responsible ?
BJP MP Minister Kailash Vijayvargiya : Don’t ask me nonsense questions, Tu kya ghanta hoke aaya hai.
Reporter destroys him on the spot
MUST WATCH
pic.twitter.com/qt8QLaT6hC
— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) December 31, 2025