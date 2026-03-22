Diesel Price Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା, ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପରେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୨୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି

Zee OdishaOdisha National-International

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:41 PM IST

Diesel Price Hike: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଶିଳ୍ପ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି
ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୨ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ (IOC) ଏବେ ଶିଳ୍ପ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଲିଟର ପିଛା ୨୨ ଟଙ୍କାର ଏହି ବିଶାଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଶିଳ୍ପ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରତି ଲିଟର ୮୭.୬୭ ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୦୯.୫୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ପାଦନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିବ ବୋଝ 
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଶିଳ୍ପ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ନହୁଏ, ତେବେ ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ବୋଝ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।

ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ଵରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି। ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚର ଏହି ନୂତନ ବୋଝ ଶିଳ୍ପ ଲାଭ ପରିମାଣକୁ ଆହୁରି କଠିନ କରିବ। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆଣିଛି।

ସେପଟେ ଏହିସବୁ ଟେନସନକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସାର କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସମୟରେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ପଦର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

