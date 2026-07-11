Ins Mahendragiri: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା INS ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି

Ins Mahendragiri: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବୃଦ୍ଧି ମିଳିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ବିଶାଖାପାଟଣା ଡକୟାର୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଫ୍ରିଗେଟ୍ (INS) ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୌସେନାର ନୌବାହିନୀରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 17A ର ଷଷ୍ଠ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ। କମିଶନିଂ ସମାରୋହ ସମୟରେ,ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
(INS)ଆଇଏନଏସ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟୁରୋ (WDB) ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ମାଜାଗାନ୍ ଡକ୍ ସିପ୍ବିଲ୍ଡର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (MDL) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶେଷଜ୍ଞତାର ଏକ ପ୍ରମାଣ। ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଫ୍ରିଗେଟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ୭୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପାଦାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର। ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (MSME) ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ନୁହେଁ। ବରଂ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
INS ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କେବଳ ଏକ ଜାହାଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଭାସମାନ ଦୁର୍ଗ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଉନ୍ନତ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜିତ। ବିଶାଖାପାଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏକକାଳୀନ ବାୟୁ, ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଜଳମଗ୍ନ (ସବମେରିନ୍) ଯେକୌଣସି ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏ-ହାର ଘାତକତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ସୁପରସୋନିକ୍ ପୃଷ୍ଠରୁ ପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ,ଏହି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ମିଶନ, ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବ ଘାଟର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତମାଳା ନାମରେ ନାମିତ:
ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟିଲଥ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୂର୍ବ ଘାଟର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତମାଳା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ନୌସେନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଦୃଢ଼ତା, ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ନାମ ବହନ କରୁଥିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ, ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ନୌସେନାର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ INS ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଧାର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶର ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି
ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (X) ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଆମର ଘରୋଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କ୍ଷମତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ, ରାଜନାଥ ସିଂହ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମହାକାଶ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଭା ହେଉଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ।