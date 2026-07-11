Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ins Mahendragiri: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା INS ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି

Ins Mahendragiri: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବୃଦ୍ଧି ମିଳିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ବିଶାଖାପାଟଣା ଡକୟାର୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଫ୍ରିଗେଟ୍ (INS) ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୌସେନାର ନୌବାହିନୀରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 17A ର ଷଷ୍ଠ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 11, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:50 PM IST
Ins Mahendragiri: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା INS ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Weather Update: ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ! ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା
Odisha Weather Update1 hr ago
2
Odisha vigilance2 hrs ago
3
Ips Officer Resignation2 hrs ago
4
petrol diesel price today3 hrs ago
5
Vande Mataram3:16 AM IST