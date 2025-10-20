Prime Minister Narendra Modi: ଯିଏ ନିଜ ଦମରେ ଲଢେଇ କରେ, ତାର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
Prime Minister Narendra Modi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସବୁଥର ପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥର ସେ ଗୋଆ ଏବଂ କରୱାର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ INS ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ। ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦମରେ ଲଢ଼ିବାର ସାହସ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ବିଜୟ ହୁଏ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ତିନୋଟି ସେବାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଆମର ସେନା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏବଂ ଆମର ସାହସୀ ସୈନିକମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବାଧ୍ୟ କରି ପକାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆସନ୍ନ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ବିଜୟ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭାରତ ମାତାର ସାହସୀ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ସେ INS ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ଦୀପାବଳିର ଏକ ବିଶେଷ ଆଭା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସୈନିକର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଜାହାଜ, ବିମାନ ଏବଂ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ସୈନିକମାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସାହସର ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ସାମରିକ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସାହସୀ ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆମର ସେନା ହଜାର ହଜାର ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯାହା ଆଉ ଆମଦାନି କରାଯିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୟ... ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦକ୍ଷତା... ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାହସିକତା... ତିନୋଟି ସେବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମନ୍ୱୟ... ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।"