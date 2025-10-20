Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2969252
Zee OdishaOdisha National-International

INS Vikrant: ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ଅବସରରେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ବିମାନ ବାହକ ଡିଜାଇନ୍ ଏହା କୋଚିନ୍ ସିପୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏହା ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ନୌସେନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 20, 2025, 08:21 PM IST

Trending Photos

INS Vikrant: ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ଅବସରରେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

INS Vikrant: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ବିମାନ ବାହକ INS ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋଆ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଯବାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ INS ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଆଇଏନଏସ ବିକ୍ରାନ୍ତର କେବଳ ନାମ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ "ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି" ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୭ ମେରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଥିଲେ।

INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ବିମାନ ବାହକ ଡିଜାଇନ୍ ଏହା କୋଚିନ୍ ସିପୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏହା ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ନୌସେନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି । 'ବିକ୍ରାନ୍ତ' ନାମର ଅର୍ଥ "ସାହସୀ" ବା "ବିଜୟୀ"। INS ବିକ୍ରାନ୍ତ 262 ମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ 62 ମିଟର ଚଉଡା, ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟି ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆର ଆକାର ଏବଂ 18 ମହଲା ଉଚ୍ଚ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 1,600 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିପାରିବେ । ଏଥିରେ 16 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ, 2,400 କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ 250 ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ରହିଛି।

ଏହି ବିମାନ ବାହକ ଜାହାଜରେ MiG-29K ଲଢ଼ୁଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହେଲିକପ୍ଟର ସମେତ ମୋଟ 30ଟି ଜେଟ୍ ରହିପାରିବ। ଏହାର ହ୍ୟାଙ୍ଗର ସ୍ଥାନ କେବଳ ଦୁଇଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆକାରର ସୁଇମିଂ ପୁଲ ପରି ବଡ଼ । ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାପକ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପରେ, INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ଗତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ, ଏହି ବିମାନ ବାହକ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ । ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଟିଳ ନୌସେନା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ INS ବିକ୍ରାନ୍ତ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Sonali Panda: ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୁଡାଏ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍

Also Read- ଦୀପାବଳିରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କାର ବାଣ୍ଟିଲେ ଏହି ଶିଳ୍ପପତି

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

INS Vikrant
INS Vikrant: ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ଅବସରରେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ
diwali 2025
ଦୀପାବଳିରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କାର ବାଣ୍ଟିଲେ ଏହି ଶିଳ୍ପପତି
Odia News
୩୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ, କାହିଁକି ତେଜସ୍ୱୀ ନେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି?
delhi AQI
Delhi AQI: ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI 334 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଅଧିକ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...