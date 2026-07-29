Monsoon Session: ରାଜ୍ୟସଭାରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ବିଲ୍ ପାସ୍

Monsoon Session: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ୧୦ମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଅପମାନ ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬, ଯାହାକୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିତର୍କ ପରେ, ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଗୃହୀତ କରିଥିଲା।
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ସରକାର କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ କହିଥିଲେ, "ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ରାଜନୀତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ବିଲ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବିଚାରଧାରାର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଆମର ମିଳିତ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ସପକ୍ଷରେ।"
ଏହି ସଂଶୋଧନ କେବଳ ଏକ ବିଧିଗତ ସଂଶୋଧନ ନୁହେଁ: ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ କେବଳ ଏକ ବିଧିଗତ ସଂଶୋଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତର ଆତ୍ମା, ଜାତୀୟ ଚେତନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା।" ଏହି ବିଲ୍ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଅପମାନକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି।ସେ କହିଛନ୍ତି, "୧୯୭୧ ମସିହାର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନର ଅପମାନ ନିବାରଣ ଆଇନ ଜାତୀୟ ପତାକା, ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜନ ଗଣ ମନର ସମ୍ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଶୋଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅପମାନ କରିବା, ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ପରି ଦଣ୍ଡନୀୟ।"
ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ଜନ ଗଣ ମନ' ଭଳି ସମାନ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏବେଠାରୁ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅପମାନ କଲେ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ।