Add Zee Business As A Preferred Source
App

Monsoon Session: ରାଜ୍ୟସଭାରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ବିଲ୍ ପାସ୍

Monsoon Session: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ୧୦ମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଅପମାନ ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬, ଯାହାକୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିତର୍କ ପରେ, ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଗୃହୀତ କରିଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 29, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:06 PM IST
Monsoon Session: ରାଜ୍ୟସଭାରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ବିଲ୍ ପାସ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hotel Management Course: ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ପରେ କେଉଁ ଠାରେ ମିଳେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
Hotel Management Course1 hr ago
2
mahaprabhu jagannath2 hrs ago
3
Vedanta8:18 AM IST
4
Odisha Share Market Course7:34 AM IST
5
Jagannath Temple6:31 AM IST