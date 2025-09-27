EPF Interest: ଅବସର ପରେ ପିଏଫରେ ମିଳୁଛି ସୁଧ...ବାସ୍ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଚେତ୍ ସହିବେ କ୍ଷତି

EPF Interest: ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ ପାଇଁ, EPFO ୮.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ସ୍ଥିର କରିଛି, ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ PF ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ଜମା ହେବା ଜାରି ରହେ।
EPF Interest: ଯଦି ଆପଣ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ EPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଅବସର ପରେ କେବଳ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଆପଣ ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ୬୧ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ପାଇବ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସୁଧ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
PF ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ
କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏକ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ହରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ; କେବଳ ସୁଧ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଅବସରର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର PF ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁଧ ପାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଅବସରର ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର PF ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିବେଶ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁଧ ପାଇବା ଜାରି ରଖିପାରିବେ।
ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ପାଇବେ।
ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରି, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର PF ଜମା ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ପାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରାଯାଇଥିବା PF ଜମା ଉପରେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ ଦେବେ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସୁଧ ଦେୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ, EPFO ୮.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ସ୍ଥିର କରିଛି, ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ PF ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ଜମା ହେବା ଜାରି ରହେ।
PF ଉଠାଣ ଏବେ ସହଜ
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କମ କରିବା ପାଇଁ EPFO PF ଉଠାଣ ନିୟମକୁ ସରଳ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର UAN ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆରାମରେ ଅନଲାଇନରେ PF ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, EPFO ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର UAN ସହିତ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଅଧୀନରେ କ୍ଲେମ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏବଂ କାରଣ ଚୟନ କରି PF ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। OTP ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ସାତରୁ ୮ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଯିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଅଫଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ EPFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ୧୯,୧୦C, କିମ୍ବା ୩୧ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକର ଏକ କପି ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀରୁ ଏକ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏହା ପରେ, ଆପଣ ସାତରୁ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
