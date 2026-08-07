Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା! ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମହିଳା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ୨୦ ଲକ୍ଷ, କୋର୍ଟରେ ମାମଲା

ସାନି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏକ ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 07, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:50 AM IST
ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା! ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମହିଳା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ୨୦ ଲକ୍ଷ, କୋର୍ଟରେ ମାମଲା
Image Credit: ସାନି କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଘର କେରଳରେ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଥିଲେ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା! ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମହିଳା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ୨୦ ଲକ୍ଷ...
2
3
4
5