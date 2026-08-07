ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା! ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମହିଳା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ୨୦ ଲକ୍ଷ, କୋର୍ଟରେ ମାମଲା

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଜଣେ ଇଣ୍ଟେରିଅର ଡିଜାଇନର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ୩୨ ବର୍ଷୀୟା ସାନି କ୍ରିଷ୍ଣା, ରାପିଡୋ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏକ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ପରେ କମ୍ପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଗ୍ରାହକ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରି ନଥିଲେ ଯେ, କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ନିୟମିତ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯାତ୍ରା କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେବ। ତଥାପି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହୁଥିବା ୩୨ ବର୍ଷୀୟା ଇଣ୍ଟେରିଅର ଡିଜାଇନର ସାନି କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଏହା ଘଟିଥିଲା।
ସାନି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏକ ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ମାସିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ ଏବେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଇଡ୍-ହେଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ସାନି କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଘର କେରଳରେ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖ ସକାଳେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ବାଇରାସାଣ୍ଡ୍ରାରୁ ଡୋମଲୁରରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ଏକ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବାଗମେନ ଟେକ୍ ପାର୍କ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସାନି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଳନା ସମୟରେ ବାଇକ୍ ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ସାନିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଚିକିତ୍ସା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ କେରଳର କୋଝିକୋଡସ୍ଥିତ ମିଥ୍ରାସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି।
ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ, ସାନି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାନି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ସକାଳ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଆଶାନୁରୂପ ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା।
ସାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କେବଳ ବୀମା ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଇମେଲ୍ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏତେ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କମ୍ପାନୀଠାରୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କଭରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେହି ପରିମାଣଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା।
ସାନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ମାମଲାକୁ କନ୍ୟୁ ଅଦାଲତକୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସହାୟତା ପାଉ ନଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେପରି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ରାପିଡୋ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଏହି ବିଷୟରେ ସାନିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ତଥାପି, ସାନି ଏହି ଦାବିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପାଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସାନି ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ।
ସାନିଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ଲୋକ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ସହିତ ଜଡିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନେକ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଇଡ୍-ହେଲିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବଦା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରୋହୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆରୋହୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ଆପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଫିଚର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେପରିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିକଳ୍ପ, ଯାତ୍ରା ସେୟାରିଂ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାରିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।