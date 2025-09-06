PM Modi: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ମୋଦୀ, ଦୁଇ ଦେଶ ଭିନ୍ତରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ୟମ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2910929
Zee OdishaOdisha National-International

PM Modi: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ମୋଦୀ, ଦୁଇ ଦେଶ ଭିନ୍ତରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ୟମ

PM Modi(ଭୁବନେଶ୍ୱର): ଭାରତ- ଆମେରିକା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ୟୁ ଟର୍ନ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ  ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହାର ଜବାବରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 06, 2025, 02:05 PM IST

Trending Photos

PM Modi: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ମୋଦୀ, ଦୁଇ ଦେଶ ଭିନ୍ତରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ୟମ

PM Modi(ଭୁବନେଶ୍ୱର): ଭାରତ- ଆମେରିକା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ୟୁ ଟର୍ନ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ  ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହାର ଜବାବରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶୀ, ବ୍ୟାପକ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛି’’ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।

 

ବିଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆମେରିକାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍‍ ଲାଗୁ ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚୀନରେ ଆୟୋଜିତ ଏସ୍ସିାଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନ, ଋଷ ଏବଂ ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ଆସିଥିଲା।  ଭାରତ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ନହେବା  ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାପ ପକାଇବା ଲାଗି ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଫଳ ହୋଇ ନଥିଲେ। 
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିବାବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦୀଙ୍କ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବା ସହ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 
 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଆକଳନକୁ ସେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ।  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: ‘‘‘ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଆକଳନକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। 

ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶୀ, ବ୍ୟାପକ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛି’’
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ତୁତୁ-ମେମେକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PM Modi
PM Modi: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ମୋଦୀ, ଦୁଇ ଦେଶ ଭିନ୍ତରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ୟ
Odisha news
Odisha News: ଆସନ୍ତାକାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Alisha Abdullah
BJP ଉପରେ ରାଗିଲେ ଏହି ନେତ୍ରୀ; କହିଲେ- ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ
Top 10 news
ଓଡ଼ିଶାର ୨ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପଞ୍ଜାବ CM ଅସୁସ୍ଥ, ୧୦ ଖବର
;