S Jaishankar: କାବୁଲରେ ଖୋଲିବ ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ:ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍‌. ଜୟଶଙ୍କର

India Taliban Relations: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ଦୂତାବାସ ଖୋଲିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକିଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୧ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ, ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବଳ ରୁଷ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଦୂତାବାସ ଅଛି। କାବୁଲରେ ଭାରତର ଏକ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୂତାବାସରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାଲିବାନ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ନୀରବ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ସେଠାରେ ଏକ ଦୂତାବାସ ଖୋଲିବା ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଜୟଶଙ୍କର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏହାର ବିକାଶ ଏବଂ ମାନବିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୨୦ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇବା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି।
ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁତାକି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦେଶ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।ମୁତାକି (Afghan Foreign Minister Mutaqi) ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ତାଲିବାନ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁତାକି ତାଲିବାନ ନେତା ଆଖୁନଜାଦାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।