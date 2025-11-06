Khawaja Asif: କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ବିକଳ୍ପ! କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

Khawaja Asif: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ (Khawaja Asif) କାବୁଲର ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
Khawaja Asif: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ (Khawaja Asif) କାବୁଲର ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ ବିପଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଆଫଗାନ୍ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଫଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଆଫଗାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ (ଗୁରୁବାର) ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।
ତାଲିବାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା:
ବୁଧବାର ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଆସିଫଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସହିତ ବୈଠକ ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆସିଫ କହିଥିଲେ, ଯେ, "ଯଦି ବୈଠକ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ।" ଆସିଫ କାବୁଲର ତାଲିବାନ ସରକାର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଏବଂ ସୀମାପାର ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ଇସ୍ତାନବୁଲ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଗୁରୁବାର ଆଲୋଚନାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଫଙ୍କ ବୟାନ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଉଷ୍ମ ବିତର୍କରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଆଫଗାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଗୁପ୍ତଚର ମୁଖ୍ୟ ଅବଦୁଲ ହକ୍ ୱାସିକ୍। ଏଥିରେ ଅନାସ ହକ୍କାନି, କାତାରରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସୁହେଲ ଶାହିନ, ଉପ-ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହମତୁଲ୍ଲା ନଜିବ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଅବଦୁଲ କାହାର ବଲଖି। ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଆଇଏସଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ଅସୀମ।
ଆଜି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ବାରମ୍ବାର ସୀମା ସଂଘର୍ଷ, ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ରସିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଇଛି। ଆଫଗାନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆଫଗାନ କଣ୍ଟେନର ପାକିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଛି। ଆଉ ୪,୦୦୦ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। କ୍ରସିଂ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି।