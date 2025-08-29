PM Modi in Japan: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜାପାନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାପାନ୍ ର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିଶ୍ବଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର ୮୦ ତମ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ୍ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
PM Modi in Japan: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜାପାନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାପାନ୍ ର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିଶ୍ବଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର ୮୦ ତମ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ୍ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ, ସେ୧୫ତମ ଭାରତ -ଜାପାନ୍ ବାର୍ଷିକ ଶୁଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଗେରୁ ଇଶିବାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦ୍ବି-ପାଖିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଏହା ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ୬୮ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ନିବେଶ , ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ , ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ଦ୍ବି-ପାଖିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜାପାନ୍ ଗସ୍ତ ସାରି ମୋଦୀ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆନଜିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ସାଙ୍ଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ , ଚୀନ୍, ରୁଷ, ପାକିସ୍ତାନ୍ ଆଦି ରହିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ୍ ଓ ସୀମାପାର୍ ଆତଙ୍କବାଦର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ଏଜେଣ୍ତା ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ରେ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବେ।