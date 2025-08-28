US Visa:ବଦଳିବ ଭିସା ନିୟମ:ଆମେରିକା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି କଟକଣା
US Visa: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କକୁ ବଢ଼ାଇ ଏକ ଅହେତୁକ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଁଥିବା ଆମେରିକା ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଭିସା ଧାରକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକା ସରକାର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:17 AM IST

US Visa: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କକୁ ବଢ଼ାଇ ଏକ ଅହେତୁକ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଁଥିବା ଆମେରିକା ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଭିସା ଧାରକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକା ସରକାର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ସଂସ୍କୃତି ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଥିବା ଆଗନ୍ତୁକ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ୪ ବର୍ଷ ରହିବାର ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବାକିଥାଏ  ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ଭିସା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିର କରିଛି। 

ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଅଥବା ବିଦେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଭିସା ନିୟମରେ କୋହଳ ଦେଇ ଆସିଛି। ଏମାନଙ୍କ କାମ ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ଏେହି ନୂଆ ନିୟମ ଏବେ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। 

ଆମେରିକାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଖି ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ୨୦୨୩ର ଏକ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ସେହି ବର୍ଷ ଆମେରିକାକୁ ୧୬ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୫ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୩୨ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମେରିକାରେ ରହିଥିବା କଡିଛି ଆମେରିକା।

