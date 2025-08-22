Donald Trump: ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ ରେ ଟ୍ରମ୍ଫ, ୫୫ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ଭିସା!

Donald Trump: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରି ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
Donald Trump: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରି ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣେ, ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କରନ୍ତି,ନିୟମ ଚୀନ୍ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ଶୁଳ୍କ ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଚାପ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେରିକାରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ୫.୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଭିସା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଇମିଗ୍ରେସନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଭିସା ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ କହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ୫.୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ କାମ କରନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ଭିସାଧାରୀଙ୍କ ଜାରି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମିଳେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିସା ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଭିସା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଆମେରିକାରେ ରହିବାକୁ ଅବୈଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମେରିକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏପରି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅପରାଧିକ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାନୁଆରୀରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ,ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସେଠାରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭିସା ଧାରକଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଭିସା ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲମ୍ବା। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରଖିଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।