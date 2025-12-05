Donald Trump: ପୁଣି ଏହିସବୁ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଟ୍ରାମ୍ପଙ୍କ ନାଲି ଆଖି, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ସହ...

Donald Trump: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୧୯ଟି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେରିକା ନାଗରିକତା ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
Donald Trump: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୧୯ଟି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେରିକା ନାଗରିକତା ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଇସ୍ ନିକଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ଜଣେ ଆଫଗାନ୍ ଶରଣାର୍ଥୀ ଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଦେଶଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ୍, ମ୍ୟାନମାର୍. ବୁରୁଣ୍ତି, ଚାଡ୍, କଙ୍ଗୋ, କ୍ୟୁବା, ଅକ୍ବାଟୋରିଆଲ୍ ଗିନି, ଏରିଟ୍ରିଆ, ହାଇତି, ଇରାନ୍ , ଲାଓସ୍, ଲିବିଆ, ସିଏରା ଲିଓନ୍, ସୋମାଲିଆ,ସୁଡାନ୍ , ଟାଗୋ, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ୍, ଭେନିଜୁଏଲା ଏବଂ ୟୁମେନ୍ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦ୍ବିତୀୟ ବିଶ୍ବଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବାସ ନୀତିଯୋଗୁଁ ଅପରାଧ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ଆମେରିକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଦେଶ ଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି।