Donald Trump: ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଦେଶ, ଗାଜା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କର ବୋମାମାଡ଼

Donald Trump: ଶୁକ୍ରବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ବୋମାମାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହମାସ କହିଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା । ୭ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୩ ଆକ୍ରମଣରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାର କିଛି ଉପାଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ହମାସ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁରନ୍ତ ଗାଜା ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବା।"
ହମାସ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛି ଯେ, ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାର କିଛି ଉପାଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷମତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି ଯେ ହମାସକୁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସେପଟେ,ହମାସ କହିଛି ଯେ ଏହା ଯୋଜନାର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଶହ ଶହ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ବଦଳରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ସଂସ୍ଥାକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଖୋଲା ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଅଧିକାର ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସ୍ତାବର ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ସହିତ ସମ୍ମତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ହମାସର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ରାଇଲ ଦାବି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକାରୀ ମିଶର ଏବଂ କାତାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିଗ ଉପରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ।