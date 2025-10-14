IPS Y Puran Kumar: ଆଇପିଏସ ୱାଇ ପୁରନ କୁମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା: ଛୁଟିରେ ଗଲେ ଡିଜିପି

Trending Photos
IPS Y Puran Kumar:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏସ୍ ୱାଇ. ପୁରନ୍ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାର ସତ୍ୟତା ଏବେ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ହରିୟାଣାର ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରନ୍ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ଡିଜିପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିବା ପରେ ମାମଲାଟି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଆଇପିଏସ୍ ୱାଇ. ପୁରନ୍ କୁମାର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟରେ ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତ କପୁରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ସରକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ୱାଇ. ପୁରନ୍ କୁମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୁଇସାଇଡ ନୋଟରେ ୧୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା। ପୂରନ କୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହଇରାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗ ହରିୟାଣା ଡିଜିପି ଏବଂ ରୋହତକ ଏସପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପୂରନ କୁମାର ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ରୋହତକ ପୋଲିସ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT)ର ଏକ ଦଳ ୧୧.୧୦.୨୦୨୫ ଠାରୁ ରୋହତକରେ ରହି ତଦନ୍ତକୁ ଅଗ୍ରସର କରିଛି। ଚିଠି ପରେ, ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଧାରା ୯୪BNSS ଅଧୀନରେ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାମଲାରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ FSLକୁ ପଠାଯାଇଛି। FIR ୧୫୬/୨୫, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ୧୧ର ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ପଠାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା SSP/UT ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏବଂ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସୋନିପତର ରାୟ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାର ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱର୍ଗତଃ ୱାଇ. ପୁରନ କୁମାର (ଆଇପିଏସ୍)ଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରିବେ।" ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫:୧୫ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ହରିୟାଣା ବିଜେପି ସରକାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନି ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ମଧ୍ୟ ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମନୀତ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହରିଆଣା ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜାତି ନାମରେ ମାନବତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଗଭୀର ସାମାଜିକ ବିଷର ପ୍ରତୀକ।"