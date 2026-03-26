Strait of hormuz: ଭାରତ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜ ଖୋଲିଲା ଇରାନ

Zee OdishaOdisha National-InternationalStrait of hormuz: ଭାରତ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜ ଖୋଲିଲା ଇରାନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:21 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଇରାନ ଭାରତ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଚୀନ୍, ରୁଷ, ଇରାକ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଦେଇଛନ୍ତି। "ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚୀନ୍, ରୁଷ, ଭାରତ, ଇରାକ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛୁ," ମୁମ୍ବାଇର ଇରାନୀ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି।

 

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଇରାନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଆସିଛି, ଯିଏ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।

ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବନ୍ଦ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ବିହନ ଋତୁରେ ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ସାର ପରିବହନରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାହାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀର ଅସୁରକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ କାମ କରୁଛି। ଏହି ପରିଣାମକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ: ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

Prabhudatta Moharana

