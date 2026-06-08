Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଇସ୍ରାଏଲ ଆକାଶରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଗଲେ ନାଗରିକ

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁଟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଇରାନ ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ଏକାସାଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 08, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:23 AM IST
ଇସ୍ରାଏଲ ଆକାଶରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଗଲେ ନାଗରିକ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଇସ୍ରାଏଲ ଆକାଶରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଗଲେ ନାଗରିକ
israel iran conflict1 min ago
2
heavy rain in odisha24 min ago
3
Today Horoscope1 hr ago
4
top 10 news todayJun 07
5
World bicycle dayJun 07