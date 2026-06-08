ଇସ୍ରାଏଲ ଆକାଶରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଗଲେ ନାଗରିକ

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁଟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଇରାନ ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ଏକାସାଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି।
ଇସ୍ରାଏଲର ପଲଟା ଆକ୍ରମଣ ଚେତାବନୀ:
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଉପରେ କଡ଼ା ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଲଟା ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇରାନ ନିଜର ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶପଥକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ସାଇରନ ବାଜିଲା, ସକ୍ରିୟ ହେଲା ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ:
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଇରାନର ମିସାଇଲ ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲାହର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସତର୍କ ସାଇରନ ବାଜିଉଠିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଇରାନର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ:
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱର ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପୁଷ୍ଟି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବେରୁଟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ତା’ର ଆହୁରି କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ:
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଇରାନକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଳାପ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଆହୁରି ଗଭୀର:
ଇରାନ, ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।